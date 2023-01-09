https://ria.ru/20230109/piranha-1843735953.html

Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января

Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января - РИА Новости, 09.01.2023

Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января

Первая часть партии бронетранспортеров из Германии поступит в Молдавию 10 января, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:06

2023-01-09T18:06

2023-01-09T18:07

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КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Первая часть партии бронетранспортеров из Германии поступит в Молдавию 10 января, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. "Национальная армия должна получить партию бронетранспортеров Piranha от правительства Германии. Первые единицы прибудут в Молдавию во вторник, 10 января текущего года", - сообщается на сайте минобороны. По данным ведомства, техника будет получена для модернизации возможностей молдавской армии на основании соглашения, подписанного между минобороны и немецкой стороной в октябре 2021 года. Как уточнили в министерстве обороны, бронетранспортеры будут использоваться в процессе подготовки военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.

https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

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