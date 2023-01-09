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Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января - РИА Новости, 09.01.2023
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Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января
Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января - РИА Новости, 09.01.2023
Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января
Первая часть партии бронетранспортеров из Германии поступит в Молдавию 10 января, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:06
2023-01-09T18:07
в мире
молдавия
германия
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КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Первая часть партии бронетранспортеров из Германии поступит в Молдавию 10 января, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. "Национальная армия должна получить партию бронетранспортеров Piranha от правительства Германии. Первые единицы прибудут в Молдавию во вторник, 10 января текущего года", - сообщается на сайте минобороны. По данным ведомства, техника будет получена для модернизации возможностей молдавской армии на основании соглашения, подписанного между минобороны и немецкой стороной в октябре 2021 года. Как уточнили в министерстве обороны, бронетранспортеры будут использоваться в процессе подготовки военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html
https://ria.ru/20230109/polsha-1843701499.html
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в мире, молдавия, германия
В мире, Молдавия, Германия
18:06 09.01.2023 (обновлено: 18:07 09.01.2023)
 
Молдавия получит от Германии партию бронетранспортеров 10 января

Молдавия получит от Германии первую партию бронетранспортеров Piranha 10 января

CC BY 2.0 / Irish Defence Forces / Бронемашина MOWAG Piranha
Бронемашина MOWAG Piranha - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC BY 2.0 / Irish Defence Forces /
Бронемашина MOWAG Piranha. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Первая часть партии бронетранспортеров из Германии поступит в Молдавию 10 января, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.
"Национальная армия должна получить партию бронетранспортеров Piranha от правительства Германии. Первые единицы прибудут в Молдавию во вторник, 10 января текущего года", - сообщается на сайте минобороны.
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По данным ведомства, техника будет получена для модернизации возможностей молдавской армии на основании соглашения, подписанного между минобороны и немецкой стороной в октябре 2021 года.
Как уточнили в министерстве обороны, бронетранспортеры будут использоваться в процессе подготовки военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
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