https://ria.ru/20230109/perevorot-1843618156.html

Клишас сравнил попытку госпереворота в Бразилии с Евромайданом

Клишас сравнил попытку госпереворота в Бразилии с Евромайданом - РИА Новости, 09.01.2023

Клишас сравнил попытку госпереворота в Бразилии с Евромайданом

Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны, госпереворот не может быть легитимным выходом из него, заявил глава... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:03

2023-01-09T12:03

2023-01-09T12:07

захват правительственных зданий в бразилии

политика

андрей клишас

луис инасиу лула да силва

бразилия

жаир болсонару

украина

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны, госпереворот не может быть легитимным выходом из него, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сравнив нынешнюю ситуацию с происходившим в 2014 году на Украине. "Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)", - написал Клишас в своем телеграм-канале. "Хорошо, что в Бразилии предложение "играть не по правилам", без оглядки на Конституцию - не прошло", - добавил он. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/facebook-1843585868.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

захват правительственных зданий в бразилии, политика, андрей клишас, луис инасиу лула да силва, бразилия, жаир болсонару, украина