12:03 09.01.2023 (обновлено: 12:07 09.01.2023)
Клишас сравнил попытку госпереворота в Бразилии с Евромайданом
Сенатор Клишас: госпереворот не может быть выходом из кризиса ни в Бразилии, ни на Украине
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны, госпереворот не может быть легитимным выходом из него, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сравнив нынешнюю ситуацию с происходившим в 2014 году на Украине.
"Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
"Хорошо, что в Бразилии предложение "играть не по правилам", без оглядки на Конституцию - не прошло", - добавил он.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.