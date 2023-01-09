Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой" - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/peregovory-1843636557.html
Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"
Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой" - РИА Новости, 09.01.2023
Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"
Информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:04
2023-01-09T13:13
украина
евросоюз
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, а также комментируя утверждения о якобы предложенном "корейском сценарии" урегулирования.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию", речь идет о так называемой "38-й параллели". По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москва якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня".Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html
https://ria.ru/20230109/stravlivanie-1843636129.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, дмитрий песков
Украина, Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков
13:04 09.01.2023 (обновлено: 13:13 09.01.2023)
 
Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"

Песков назвал информацию о переговорах Козака с ЕС по Украине очередной "уткой"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, а также комментируя утверждения о якобы предложенном "корейском сценарии" урегулирования.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию", речь идет о так называемой "38-й параллели". По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москва якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 13:02Специальная военная операция на Украине
США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев
 
УкраинаЕвросоюзВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала