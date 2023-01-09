https://ria.ru/20230109/peregovory-1843636557.html

Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"

Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой" - РИА Новости, 09.01.2023

Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"

Информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:13

украина

евросоюз

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, а также комментируя утверждения о якобы предложенном "корейском сценарии" урегулирования.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию", речь идет о так называемой "38-й параллели". По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москва якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня".Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире, дмитрий песков