https://ria.ru/20230109/ozhidaniya-1843627675.html

Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год

Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год - РИА Новости, 09.01.2023

Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год

Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:29

2023-01-09T12:29

2023-01-09T12:29

новый год — 2023

вциом

россия

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022 год и встретили новый 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций - 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями - 20%, затруднились с ответом - 2%. Индекс составил 56 пунктов. Для 47% россиян и их семьи 2022 год был в целом хорошим, очень удачным прошедший год назвали 2%, 30% - скорее трудным, 15% - плохим и очень тяжелым, 3% затруднились с ответом, индекс составил 7 пунктов. Думают, что 2023 год будет весьма удачным, 16% россиян, что он в целом будет хорошим - 49%, 27% - думают, что он скорее будет трудным, 5% думают, что будет очень плохим, 3% затруднились с ответом, индекс составил 33 пункта. В целом для России 2022 год был очень удачным, считают лишь 2%, хорошим - 12%, 57% назвали 2022 год для страны скорее трудным, 26% - плохим и очень тяжелым, затруднились с ответом - 3%. Для России в целом будущий год будет весьма удачным, считают 13% опрошенных, будет хорошим - 32%, будет скорее трудным - 44%, 7% - думают, что год будет очень плохим, 4% затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. ­Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html

https://ria.ru/20230104/rossiya-1843086545.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, общество