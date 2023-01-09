https://ria.ru/20230109/ozhidaniya-1843627675.html
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год - РИА Новости, 09.01.2023
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год
Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:29
2023-01-09T12:29
2023-01-09T12:29
новый год — 2023
вциом
россия
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022 год и встретили новый 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций - 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями - 20%, затруднились с ответом - 2%. Индекс составил 56 пунктов. Для 47% россиян и их семьи 2022 год был в целом хорошим, очень удачным прошедший год назвали 2%, 30% - скорее трудным, 15% - плохим и очень тяжелым, 3% затруднились с ответом, индекс составил 7 пунктов. Думают, что 2023 год будет весьма удачным, 16% россиян, что он в целом будет хорошим - 49%, 27% - думают, что он скорее будет трудным, 5% думают, что будет очень плохим, 3% затруднились с ответом, индекс составил 33 пункта. В целом для России 2022 год был очень удачным, считают лишь 2%, хорошим - 12%, 57% назвали 2022 год для страны скорее трудным, 26% - плохим и очень тяжелым, затруднились с ответом - 3%. Для России в целом будущий год будет весьма удачным, считают 13% опрошенных, будет хорошим - 32%, будет скорее трудным - 44%, 7% - думают, что год будет очень плохим, 4% затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html
https://ria.ru/20230104/rossiya-1843086545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, россия, общество
Новый год — 2023, ВЦИОМ, Россия, Общество
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год
ВЦИОМ: почти половина россиян ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022 год и встретили новый 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций - 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями - 20%, затруднились с ответом - 2%. Индекс составил 56 пунктов.
Для 47% россиян и их семьи 2022 год был в целом хорошим, очень удачным прошедший год назвали 2%, 30% - скорее трудным, 15% - плохим и очень тяжелым, 3% затруднились с ответом, индекс составил 7 пунктов.
Думают, что 2023 год будет весьма удачным, 16% россиян, что он в целом будет хорошим - 49%, 27% - думают, что он скорее будет трудным, 5% думают, что будет очень плохим, 3% затруднились с ответом, индекс составил 33 пункта.
В целом для России 2022 год был очень удачным, считают лишь 2%, хорошим - 12%, 57% назвали 2022 год для страны скорее трудным, 26% - плохим и очень тяжелым, затруднились с ответом - 3%.
Для России в целом будущий год будет весьма удачным, считают 13% опрошенных, будет хорошим - 32%, будет скорее трудным - 44%, 7% - думают, что год будет очень плохим, 4% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.