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Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год - РИА Новости, 09.01.2023
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Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год - РИА Новости, 09.01.2023
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год
Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:29
2023-01-09T12:29
новый год — 2023
вциом
россия
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022 год и встретили новый 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций - 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями - 20%, затруднились с ответом - 2%. Индекс составил 56 пунктов. Для 47% россиян и их семьи 2022 год был в целом хорошим, очень удачным прошедший год назвали 2%, 30% - скорее трудным, 15% - плохим и очень тяжелым, 3% затруднились с ответом, индекс составил 7 пунктов. Думают, что 2023 год будет весьма удачным, 16% россиян, что он в целом будет хорошим - 49%, 27% - думают, что он скорее будет трудным, 5% думают, что будет очень плохим, 3% затруднились с ответом, индекс составил 33 пункта. В целом для России 2022 год был очень удачным, считают лишь 2%, хорошим - 12%, 57% назвали 2022 год для страны скорее трудным, 26% - плохим и очень тяжелым, затруднились с ответом - 3%. Для России в целом будущий год будет весьма удачным, считают 13% опрошенных, будет хорошим - 32%, будет скорее трудным - 44%, 7% - думают, что год будет очень плохим, 4% затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. ­Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html
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вциом, россия, общество
Новый год — 2023, ВЦИОМ, Россия, Общество
12:29 09.01.2023
 
Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год

ВЦИОМ: почти половина россиян ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция в центре города Петропавловска-Камчатского
Новогодняя инсталляция в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Новогодняя инсталляция в центре города Петропавловска-Камчатского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022 год и встретили новый 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций - 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями - 20%, затруднились с ответом - 2%. Индекс составил 56 пунктов.
Для 47% россиян и их семьи 2022 год был в целом хорошим, очень удачным прошедший год назвали 2%, 30% - скорее трудным, 15% - плохим и очень тяжелым, 3% затруднились с ответом, индекс составил 7 пунктов.
Думают, что 2023 год будет весьма удачным, 16% россиян, что он в целом будет хорошим - 49%, 27% - думают, что он скорее будет трудным, 5% думают, что будет очень плохим, 3% затруднились с ответом, индекс составил 33 пункта.
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В целом для России 2022 год был очень удачным, считают лишь 2%, хорошим - 12%, 57% назвали 2022 год для страны скорее трудным, 26% - плохим и очень тяжелым, затруднились с ответом - 3%.
Для России в целом будущий год будет весьма удачным, считают 13% опрошенных, будет хорошим - 32%, будет скорее трудным - 44%, 7% - думают, что год будет очень плохим, 4% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет.
­Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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