https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843669073.html

В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023

В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:41

2023-01-09T14:41

2023-01-09T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

сумская область

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". "В связи с тем, что текущее потребление электроэнергии превысило лимит, предоставленный Сумской области НЭК "Укрэнерго", дополнительно к графикам почасовых отключений по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводится режим аварийных отключений (графики аварийных отключений)", - говорится в сообщении компании на сайте. Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221226/bank-1841327983.html

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, сумская область, укрэнерго, вооруженные силы рф