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В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023
В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:41
2023-01-09T14:41
2023-01-09T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
сумская область
укрэнерго
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". "В связи с тем, что текущее потребление электроэнергии превысило лимит, предоставленный Сумской области НЭК "Укрэнерго", дополнительно к графикам почасовых отключений по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводится режим аварийных отключений (графики аварийных отключений)", - говорится в сообщении компании на сайте. Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В Сумской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии