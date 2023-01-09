https://ria.ru/20230109/operatory-1843659862.html
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотников
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотников - РИА Новости, 09.01.2023
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотников
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов для службы в зоне специальной военной операции, сообщило правительство... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:19
2023-01-09T14:19
2023-01-09T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей дюмин
технологии
тульская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов для службы в зоне специальной военной операции, сообщило правительство региона. По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе сформирован Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он предназначен для подготовки операторов подразделений министерства обороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в специальной военной операции, информируют власти. "Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт, а также преподаватели Тульского государственного университета. Первый выпуск операторов успешно прошел экзаменационные испытания и получил подтверждающие документы. Перед убытием в пункты временной дислокации военнослужащие обеспечены беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, алексей дюмин, технологии, тульская область, россия, тульский государственный университет
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Дюмин, Технологии, Тульская область, Россия, Тульский государственный университет
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотников
В Тульской области состоялся первый выпуск операторов дронов для службы в зоне СВО