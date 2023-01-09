https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html

Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца

Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца - РИА Новости, 09.01.2023

Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца

Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:00

2023-01-09T05:00

2023-01-09T05:00

польша

сейм польши

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info.В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843438893.html

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2023

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польша, сейм польши