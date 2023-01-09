https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html
Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца
Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца - РИА Новости, 09.01.2023
Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца
Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:00
2023-01-09T05:00
2023-01-09T05:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info.В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.
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польша, сейм польши
Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца
Депутат польского сейма Бурый швырнул российский огурец в телеведущего из-за спора
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего из-за обвинений в обогащении на продаже российских овощей в эфире телеканала TVP Info
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"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых (. <...> это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", — с иронией заявил ведущий программы Милош Клечек.
В ответ Бурый заявил, что ведущий зарабатывает большие деньги как работник государственного предприятия, намекая на то, что ему не понять, каково живется обычным полякам.
"Ты такой умник, пожалуйста, это тебе", — сказал сенатор и, достав из кармана огурец, разбил его об стол журналиста и вышел из студии.
В ответ ведущий обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу" и напомнил, что политик рассказывал о том, что занимается продажей российских огурцов и что он заработал на этом тысячи злотых.