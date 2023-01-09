https://ria.ru/20230109/ochakov-1843750022.html
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 09.01.2023
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах
Взрывы прозвучали в понедельник в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:51
2023-01-09T18:51
2023-01-09T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Взрывы прозвучали в понедельник в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщили в городской администрации. "В городе раздаются взрывы", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упразднённого Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:51 09.01.2023 (обновлено: 19:59 09.01.2023)
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах
В Очакове в Николаевской области прогремели взрывы