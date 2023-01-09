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Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ochakov-1843750022.html
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах - РИА Новости, 09.01.2023
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах
Взрывы прозвучали в понедельник в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:51
2023-01-09T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Взрывы прозвучали в понедельник в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщили в городской администрации. "В городе раздаются взрывы", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упразднённого Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, николаевская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:51 09.01.2023 (обновлено: 19:59 09.01.2023)
 
Власти Очакова в Николаевской области сообщили о взрывах

В Очакове в Николаевской области прогремели взрывы

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
Украинский город Очаков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Взрывы прозвучали в понедельник в украинском городе Очаков в Николаевской области, сообщили в городской администрации.
"В городе раздаются взрывы", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Очаков входит в Николаевский район, бывший административный центр упразднённого Очаковского района – до 2020 года был также городом областного подчинения. Является морским портом на Днепро-Бугском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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