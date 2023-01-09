https://ria.ru/20230109/obuchenie-1843781623.html

Пентагон расширит обучение украинских военных в Европе с января

Пентагон расширит обучение украинских военных в Европе с января - РИА Новости, 09.01.2023

Пентагон расширит обучение украинских военных в Европе с января

Расширенное обучение украинских военных в Европе, анонсированное ранее министерством обороны США, начнется в январе, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:42

2023-01-09T22:42

2023-01-09T22:42

патрик райдер

сергей лавров

россия

европа

сша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Расширенное обучение украинских военных в Европе, анонсированное ранее министерством обороны США, начнется в январе, заявил высокопоставленный представитель минобороны на брифинге для журналистов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил, что США будут ежемесячно обучать по 500 украинских военных в Европе, уточнив, что украинцев будут учить использованию передаваемых США систем и в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/bmp-1843313127.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патрик райдер, сергей лавров, россия, европа, сша, министерство обороны сша, нато