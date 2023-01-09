Пентагон расширит обучение украинских военных в Европе с января
Пентагон: расширенное обучение украинских военных в Европе начнется в январе
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Расширенное обучение украинских военных в Европе, анонсированное ранее министерством обороны США, начнется в январе, заявил высокопоставленный представитель минобороны на брифинге для журналистов.
"Оно начнется в этом месяце", - сообщил он в понедельник, отвечая на вопрос о планируемом запуске расширенного обучения.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил, что США будут ежемесячно обучать по 500 украинских военных в Европе, уточнив, что украинцев будут учить использованию передаваемых США систем и в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.