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Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023
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https://ria.ru/20230109/obstrel-1843753001.html
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:05
2023-01-09T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщал, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще один житель получил ранения. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей и еще один человек погиб", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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петровский район
донецк
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Последствия обстрела Донецка
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:05 09.01.2023 (обновлено: 19:59 09.01.2023)
 
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

Штаб теробороны ДНР: число раненных при обстреле Петровского района Донецка достигло трех

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщал, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще один житель получил ранения.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей и еще один человек погиб", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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