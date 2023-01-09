https://ria.ru/20230109/obstrel-1843753001.html

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:05

2023-01-09T19:05

2023-01-09T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщал, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще один житель получил ранения. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей и еще один человек погиб", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк