https://ria.ru/20230109/obstrel-1843753001.html
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:05
2023-01-09T19:05
2023-01-09T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в понедельник сообщал, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще один житель получил ранения. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей и еще один человек погиб", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела Донецка
обстрел Донецка
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:05 09.01.2023 (обновлено: 19:59 09.01.2023)
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Штаб теробороны ДНР: число раненных при обстреле Петровского района Донецка достигло трех