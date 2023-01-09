https://ria.ru/20230109/obstrel-1843689128.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, еще один житель получил ранения, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:47
2023-01-09T15:47
2023-01-09T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, еще один житель получил ранения, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района сегодня в 13.10 по улице Кизильской погибла женщина 1984 года рождения. Мужчина 1981 года рождения с ранениями доставлен в лечебное учреждение", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В районе города зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка погибла женщина
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина, мужчина получил ранения