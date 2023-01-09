https://ria.ru/20230109/obstrel-1843689128.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 09.01.2023

При обстреле Донецка погибла женщина

Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, еще один житель получил ранения, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:47

2023-01-09T15:47

2023-01-09T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, еще один житель получил ранения, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района сегодня в 13.10 по улице Кизильской погибла женщина 1984 года рождения. Мужчина 1981 года рождения с ранениями доставлен в лечебное учреждение", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В районе города зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк