https://ria.ru/20230109/obstrel-1843654283.html
ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 09.01.2023
ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по районам Донецка
Украинские войска в 13.40 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:01
2023-01-09T14:01
2023-01-09T14:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили еще четыре натовских снаряда по Петровскому и Кировскому районам Донецка