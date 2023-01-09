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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:16
2023-01-09T13:16
2023-01-09T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.55 - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка