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Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS
Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое ранены, сообщили в понедельник представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "C начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Чмыровка, Рубежное, Сватово и Кременная… Применялись ракеты американской РСЗО HIMARS (10 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (7 снарядов), минометы 120 миллиметров (1 мина)", - отмечается в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, погиб один мирный житель, двое пострадали, в том числе ребенок, разрушено три дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Рубежное, СЦКК
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS, погиб человек