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Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/obstrel-1843593313.html
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS
Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
рубежное
сцкк
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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое ранены, сообщили в понедельник представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "C начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Чмыровка, Рубежное, Сватово и Кременная… Применялись ракеты американской РСЗО HIMARS (10 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (7 снарядов), минометы 120 миллиметров (1 мина)", - отмечается в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, погиб один мирный житель, двое пострадали, в том числе ребенок, разрушено три дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html
луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Рубежное, СЦКК
10:43 09.01.2023
 
Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS

Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS, погиб человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое ранены, сообщили в понедельник представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"C начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Чмыровка, Рубежное, Сватово и Кременная… Применялись ракеты американской РСЗО HIMARS (10 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (7 снарядов), минометы 120 миллиметров (1 мина)", - отмечается в телеграм-канале представительства.
По данным ведомства, погиб один мирный житель, двое пострадали, в том числе ребенок, разрушено три дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРубежноеСЦКК
 
 
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