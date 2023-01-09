https://ria.ru/20230109/obstrel-1843593313.html

Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS

Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские войска в праздники выпустили по ЛНР десять ракет HIMARS

Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:43

2023-01-09T10:43

2023-01-09T10:43

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

украина

рубежное

сцкк

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ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала года выпустили по территории ЛНР 10 ракет из РСЗО HIMARS и семь снарядов калибром 155 миллиметров, погиб один гражданский, двое ранены, сообщили в понедельник представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "C начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Чмыровка, Рубежное, Сватово и Кременная… Применялись ракеты американской РСЗО HIMARS (10 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (7 снарядов), минометы 120 миллиметров (1 мина)", - отмечается в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, погиб один мирный житель, двое пострадали, в том числе ребенок, разрушено три дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html

луганская народная республика

украина

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, сцкк