https://ria.ru/20230109/obse-1843579463.html

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России - РИА Новости, 09.01.2023

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:40

2023-01-09T09:40

2023-01-09T10:10

в мире

хельга шмид

дмитрий кулеба

киев

россия

обсе

мид украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве. "Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", — сказала она в интервью немецкой газете Welt. По словам дипломата, сидеть за одним столом — не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба минувшим летом заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря отмечал, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело к нулю результаты работы организации.

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/merkel-1837397213.html

киев

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, хельга шмид, дмитрий кулеба, киев, россия, обсе, мид украины