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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России - РИА Новости, 09.01.2023
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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России - РИА Новости, 09.01.2023
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:40
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в мире
хельга шмид
дмитрий кулеба
киев
россия
обсе
мид украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве. "Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", — сказала она в интервью немецкой газете Welt. По словам дипломата, сидеть за одним столом — не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба минувшим летом заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря отмечал, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело к нулю результаты работы организации.
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html
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в мире, хельга шмид, дмитрий кулеба, киев, россия, обсе, мид украины
В мире, Хельга Шмид, Дмитрий Кулеба, Киев, Россия, ОБСЕ, МИД Украины
09:40 09.01.2023 (обновлено: 10:10 09.01.2023)
 
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве.
"Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", — сказала она в интервью немецкой газете Welt.
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По словам дипломата, сидеть за одним столом — не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".
"Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом", — заключила генсек.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба минувшим летом заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря отмечал, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело к нулю результаты работы организации.
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В миреХельга ШмидДмитрий КулебаКиевРоссияОБСЕМИД Украины
 
 
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