09:40 09.01.2023 (обновлено: 10:10 09.01.2023)
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве.
"Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", — сказала она в интервью немецкой газете Welt.
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По словам дипломата, сидеть за одним столом — не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".
"Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом", — заключила генсек.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба минувшим летом заявлял, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. По его мнению, организация погибнет, если Россия останется в ее составе.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря отмечал, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело к нулю результаты работы организации.
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