https://ria.ru/20230109/obmen-1843592165.html
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР
В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:37
2023-01-09T10:37
2023-01-09T10:37
специальная военная операция на украине
виктория сердюкова
украина
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Виктория Сердюкова. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "В результате обмена 50 солдат вернулись на родину, из них 28 - военнослужащие Луганской Народной Республики", - сказала Сердюкова.
https://ria.ru/20230109/mariupol-1833916868.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория сердюкова, украина, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Виктория Сердюкова, Украина, Луганская Народная Республика, Россия
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР
Омбудсмен Сердюкова: в результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР