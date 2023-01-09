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В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/obmen-1843592165.html
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР
В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:37
2023-01-09T10:37
специальная военная операция на украине
виктория сердюкова
украина
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Виктория Сердюкова. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "В результате обмена 50 солдат вернулись на родину, из них 28 - военнослужащие Луганской Народной Республики", - сказала Сердюкова.
https://ria.ru/20230109/mariupol-1833916868.html
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виктория сердюкова, украина, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Виктория Сердюкова, Украина, Луганская Народная Республика, Россия
10:37 09.01.2023
 
В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР

Омбудсмен Сердюкова: в результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Виктория Сердюкова.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
"В результате обмена 50 солдат вернулись на родину, из них 28 - военнослужащие Луганской Народной Республики", - сказала Сердюкова.
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Оборонялись изо всех сил". Кто защитил самых уязвимых жителей Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВиктория СердюковаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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