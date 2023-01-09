https://ria.ru/20230109/obmen-1843592165.html

В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР

В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023

В результате последнего обмена с Украиной вернули 28 военных ЛНР

В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:37

2023-01-09T10:37

2023-01-09T10:37

специальная военная операция на украине

виктория сердюкова

украина

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. В результате последнего обмена пленными с Украиной удалось вернуть 28 военнослужащих Луганской Народной Республики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Виктория Сердюкова. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "В результате обмена 50 солдат вернулись на родину, из них 28 - военнослужащие Луганской Народной Республики", - сказала Сердюкова.

https://ria.ru/20230109/mariupol-1833916868.html

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктория сердюкова, украина, луганская народная республика, россия