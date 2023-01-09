https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html
Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев
Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев
Наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:04
2023-01-09T13:04
2023-01-09T13:04
специальная военная операция на украине
николай патрушев
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Украина, Россия
Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что украинские неонацисты неотвратимо понесут наказание