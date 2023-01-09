https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html

Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев

Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев

Наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

специальная военная операция на украине

николай патрушев

украина

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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николай патрушев, украина, россия