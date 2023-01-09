https://ria.ru/20230109/neft-1843568968.html

Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае

Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае - РИА Новости, 09.01.2023

Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае, свидетельствую данные торгов. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:59

2023-01-09T07:59

2023-01-09T07:59

экономика

китай

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае, свидетельствую данные торгов. По состоянию на 7.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 74,79 доллара. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. На этом фоне на нефтяном рынке наблюдается рост цен более чем на 1%, поскольку возобновились надежды на рост спроса на топливо.

https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

китай

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, brent, wti (нефть), цены на нефть