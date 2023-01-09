https://ria.ru/20230109/neft-1843568968.html
Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае
Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае - РИА Новости, 09.01.2023
Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае, свидетельствую данные торгов. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:59
2023-01-09T07:59
2023-01-09T07:59
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китай
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цены на нефть
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае, свидетельствую данные торгов. По состоянию на 7.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 74,79 доллара. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. На этом фоне на нефтяном рынке наблюдается рост цен более чем на 1%, поскольку возобновились надежды на рост спроса на топливо.
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экономика, китай, brent, wti (нефть), цены на нефть
Экономика, Китай, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Нефть дорожает после ослабления антиковидных мер в Китае
Мировые цены на нефть растут после ослабления антиковидных мер в Китае