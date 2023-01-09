https://ria.ru/20230109/nauka-1841837731.html

Ученые изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа

Ученые изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа - РИА Новости, 09.01.2023

Ученые изучили механизмы идеализации тела в социальных медиа

Ученые МГППУ провели обзор исследований, посвященных факторам идеализации тела, и выделили механизмы, продвигающие в обществе нездоровые идеалы внешней... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:00

2023-01-09T09:00

2023-01-09T09:06

наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

университетская наука

россия

москва

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ученые МГППУ провели обзор исследований, посвященных факторам идеализации тела, и выделили механизмы, продвигающие в обществе нездоровые идеалы внешней привлекательности. Результаты опубликованы в "Психологическом журнале".В современном мире огромное значение придается физической привлекательности. Идеалы красоты характеризуются жесткими рамками и требуют значительных усилий для их достижения. В связи с этим в последние 30 лет отмечается широкая распространенность неудовлетворенности телом, особенно среди девушек и молодых женщин, рассказали специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).Ученые МГППУ провели обзор исследований, посвященных социальным и психологическим факторам идеализации тела. Это позволило выделить ключевые механизмы и инструменты, продвигающие в обществе нездоровые идеалы внешней привлекательности.Данная установка получила название "объективации". У девочек, которые рано попадают под ее воздействие, она может переходить в самообъективацию — склонность отождествлять свое тело и личность, и следить за физической привлекательностью в ущерб внутренним ощущениям и объективным показателям здоровья. Самообъективация способствует отчуждению от своего тела и стыду за него.По мнению специалистов, в социальных медиа самообъективация оказывается в основе поведения, сфокусированного на внешности. Контент, посвященный телу и внешности, стремительно распространяется и становится примером для подражания.Ученые рассказали, что просмотр, передача и размещение фотографий, видео, текстов в социальных сетях оказываются инструментами создания новейших стандартов идеального тела. Чаще всего в качестве образца для подражания предлагаются изображения с хештегами "thinspiration" и "fitspiration", вдохновляющие к достижению худого и спортивного телосложений соответственно.Исследование показало, что естественное тело оказывается телом, которое следует победить, а страдание (от чрезмерных физических упражнений или строгих диет) романтизируется как часть работы над собой, а естественные сигналы тела игнорируются."Пожалуй, главным инструментом идеализации тела является селфи. Создание и размещение селфи позволяет пользователям исследовать и контролировать свою идентичность в онлайн-пространстве, а также получать положительный отклик от окружающих с помощью комментариев. Оригинальные изображения нередко подвергаются постобработке (ретуши)", — рассказала Польская.По мнению авторов исследования, создание идеального автопортрета представляет собой своеобразный акт "пересоздания" себя как физически более привлекательного, социально более успешного, психологически более удовлетворенного человека. Но в реальном мире отношение к себе и своему телу ухудшается из-за осознания недостижимости создаваемого идеала.Ученые отметили, что это приводит к спектру проблем, связанных с неудовлетворенностью телом, включая рост беспокойства и ожидания отвержения по признаку внешности, страха негативной оценки внешности окружающими и стыда по отношению к телу.На основе проведенного анализа исследователи МГППУ предложили два направления психологических вмешательств для профилактики самообъективации и нездоровых практик идеализации тела.Первое связано с разработкой психологических методик, позволяющих разделить личностные проявления самообъективации тела и здоровое желание выглядеть физически привлекательно и нравиться другим людям.Второе направление касается внедрения психолого-просветительских программ, включая повышение медиаграмотности, в работу с группами риска (например, девочками-подростками) и сетевыми сообществами. Их цель — формирование представлений о различиях между естественной природой человека и сексуализированным, самообъективирующим отношением к своему телу как к вещи, ценность и функции которой назначаются кем-то другим.Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-013-00429.

https://ria.ru/20210628/mgppu-1738601622.html

https://ria.ru/20221122/mgppu-1833148732.html

https://ria.ru/20221201/mgppu-1835281268.html

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навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), университетская наука, россия, москва, общество