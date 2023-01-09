СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений
РБК: ЦБ и правительство работают над инструментом для долгосрочных накоплений россиян
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную в правительстве в прошлом году.
Речь, по информации СМИ, идет о бескупонных облигациях федерального займа без промежуточных купонных выплат в рамках программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Банк России.
"Бескупонные облигации федерального займа — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. И пенсионные накопления в них тоже могут быть проинвестированы", — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его мнению, более точная информация о сроках погашения облигаций и размере дисконта может появиться уже в начале года.
Как пояснили журналисты, программа долгосрочных сбережений представляет собой возможность для граждан инвестировать сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги под контролем Центробанка. При этом граждане могут получить такие бонусы, как налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей год и государственное софинансирование отчислений в до 36 тысяч рублей.
Ранее Минфин России сообщил, что ведомство не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте. В министерстве это решение объяснили достижением поставленных перед программой целей — способствовать финансовой грамотности населения и привлечь граждан на финансовые рынки.
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