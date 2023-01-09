https://ria.ru/20230109/nakopleniya-1843675782.html

СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений

СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений

Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:03

2023-01-09T15:03

2023-01-09T15:03

экономика

анатолий аксаков

россия

рбк (медиагруппа)

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную в правительстве в прошлом году.Речь, по информации СМИ, идет о бескупонных облигациях федерального займа без промежуточных купонных выплат в рамках программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Банк России."Бескупонные облигации федерального займа — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. И пенсионные накопления в них тоже могут быть проинвестированы", — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его мнению, более точная информация о сроках погашения облигаций и размере дисконта может появиться уже в начале года.Как пояснили журналисты, программа долгосрочных сбережений представляет собой возможность для граждан инвестировать сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги под контролем Центробанка. При этом граждане могут получить такие бонусы, как налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей год и государственное софинансирование отчислений в до 36 тысяч рублей.Ранее Минфин России сообщил, что ведомство не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте. В министерстве это решение объяснили достижением поставленных перед программой целей — способствовать финансовой грамотности населения и привлечь граждан на финансовые рынки.

https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839884266.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, анатолий аксаков, россия, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф