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СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений - РИА Новости, 09.01.2023
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СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений
СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений
Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:03
2023-01-09T15:03
экономика
анатолий аксаков
россия
рбк (медиагруппа)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную в правительстве в прошлом году.Речь, по информации СМИ, идет о бескупонных облигациях федерального займа без промежуточных купонных выплат в рамках программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Банк России."Бескупонные облигации федерального займа — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. И пенсионные накопления в них тоже могут быть проинвестированы", — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его мнению, более точная информация о сроках погашения облигаций и размере дисконта может появиться уже в начале года.Как пояснили журналисты, программа долгосрочных сбережений представляет собой возможность для граждан инвестировать сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги под контролем Центробанка. При этом граждане могут получить такие бонусы, как налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей год и государственное софинансирование отчислений в до 36 тысяч рублей.Ранее Минфин России сообщил, что ведомство не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте. В министерстве это решение объяснили достижением поставленных перед программой целей — способствовать финансовой грамотности населения и привлечь граждан на финансовые рынки.
https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html
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экономика, анатолий аксаков, россия, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Россия, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
15:03 09.01.2023
 
СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений

РБК: ЦБ и правительство работают над инструментом для долгосрочных накоплений россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские власти могут разработать новый инструмент для долгосрочных накоплений, сообщает РБК со ссылкой на российскую стратегию развития финансового рынка до 2030 года, утвержденную в правительстве в прошлом году.
Речь, по информации СМИ, идет о бескупонных облигациях федерального займа без промежуточных купонных выплат в рамках программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Банк России.
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"Бескупонные облигации федерального займа — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. И пенсионные накопления в них тоже могут быть проинвестированы", — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его мнению, более точная информация о сроках погашения облигаций и размере дисконта может появиться уже в начале года.
Как пояснили журналисты, программа долгосрочных сбережений представляет собой возможность для граждан инвестировать сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги под контролем Центробанка. При этом граждане могут получить такие бонусы, как налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей год и государственное софинансирование отчислений в до 36 тысяч рублей.
Ранее Минфин России сообщил, что ведомство не планирует возобновлять размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которое было приостановлено в марте. В министерстве это решение объяснили достижением поставленных перед программой целей — способствовать финансовой грамотности населения и привлечь граждан на финансовые рынки.
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ЭкономикаАнатолий АксаковРоссияРБК (медиагруппа)Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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