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СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/naemnik-1843722533.html
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса - РИА Новости, 09.01.2023
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса
Следственный комитет России расследует новые факты преступлений иностранных наемников, в том числе оценит высказывания и действия латвийского наемника Кристе... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:23
2023-01-09T17:23
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
латвия
ситуация в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует новые факты преступлений иностранных наемников, в том числе оценит высказывания и действия латвийского наемника Кристе Анкаса, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что латвийский наемник Кристе Анкас рассказал в интервью новостному порталу об уничтожении российского танка и о ненависти к русским. "Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные факты преступлений, совершенных наемниками иностранных государств в отношении военнослужащих РФ. Так, будет дана уголовно-правовая оценка высказываниям и действиям латвийского наемника Кристе Анкаса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), латвия, ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Латвия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Вооруженные силы РФ
17:23 09.01.2023
 
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса

СК даст оценку высказываниям латвийского наемника Анкаса, воюющего против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует новые факты преступлений иностранных наемников, в том числе оценит высказывания и действия латвийского наемника Кристе Анкаса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что латвийский наемник Кристе Анкас рассказал в интервью новостному порталу об уничтожении российского танка и о ненависти к русским.
"Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные факты преступлений, совершенных наемниками иностранных государств в отношении военнослужащих РФ. Так, будет дана уголовно-правовая оценка высказываниям и действиям латвийского наемника Кристе Анкаса", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛатвияСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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