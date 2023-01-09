https://ria.ru/20230109/naemnik-1843722533.html
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса - РИА Новости, 09.01.2023
СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса
Следственный комитет России расследует новые факты преступлений иностранных наемников, в том числе оценит высказывания и действия латвийского наемника Кристе... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:23
2023-01-09T17:23
2023-01-09T17:23
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
латвия
ситуация в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует новые факты преступлений иностранных наемников, в том числе оценит высказывания и действия латвийского наемника Кристе Анкаса, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что латвийский наемник Кристе Анкас рассказал в интервью новостному порталу об уничтожении российского танка и о ненависти к русским. "Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные факты преступлений, совершенных наемниками иностранных государств в отношении военнослужащих РФ. Так, будет дана уголовно-правовая оценка высказываниям и действиям латвийского наемника Кристе Анкаса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), латвия, ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы рф
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СК даст оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Анкаса
СК даст оценку высказываниям латвийского наемника Анкаса, воюющего против России