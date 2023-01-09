https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html

Жители Москвы увидели солнечное гало

Жители Москвы увидели солнечное гало - РИА Новости, 09.01.2023

Жители Москвы увидели солнечное гало

Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:55

2023-01-09T14:55

2023-01-09T14:58

москва

общество

александр синенков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в понедельник фотографии. "Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть... В той части Москвы, где облака есть, - гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", - сказал Синенков. Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. В понедельник москвичи заметили природное явление в центре города.

https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, александр синенков