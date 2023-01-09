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Жители Москвы увидели солнечное гало - РИА Новости, 09.01.2023
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Жители Москвы увидели солнечное гало
Жители Москвы увидели солнечное гало - РИА Новости, 09.01.2023
Жители Москвы увидели солнечное гало
Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:55
2023-01-09T14:58
москва
общество
александр синенков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в понедельник фотографии. "Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть... В той части Москвы, где облака есть, - гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", - сказал Синенков. Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. В понедельник москвичи заметили природное явление в центре города.
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москва, общество, александр синенков
Москва, Общество, Александр Синенков
14:55 09.01.2023 (обновлено: 14:58 09.01.2023)
 
Жители Москвы увидели солнечное гало

Жители Москвы в понедельник увидели солнечное гало в некоторых районах города

© Фото очевидцаСолнечное гало в Москве
Солнечное гало в Москве
© Фото очевидца
Солнечное гало в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в понедельник фотографии.
"Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть... В той части Москвы, где облака есть, - гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", - сказал Синенков.
Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. В понедельник москвичи заметили природное явление в центре города.
Оптическое явление Гало - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 15:06
Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление
 
МоскваОбществоАлександр Синенков
 
 
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