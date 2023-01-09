https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html
Жители Москвы увидели солнечное гало
Жители Москвы увидели солнечное гало - РИА Новости, 09.01.2023
Жители Москвы увидели солнечное гало
Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:55
2023-01-09T14:55
2023-01-09T14:58
москва
общество
александр синенков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в понедельник фотографии. "Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть... В той части Москвы, где облака есть, - гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", - сказал Синенков. Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. В понедельник москвичи заметили природное явление в центре города.
https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, александр синенков
Москва, Общество, Александр Синенков
14:55 09.01.2023 (обновлено: 14:58 09.01.2023)
Жители Москвы увидели солнечное гало
Жители Москвы в понедельник увидели солнечное гало в некоторых районах города
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Жители Москвы могли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Александр Синенков, комментируя появившиеся в понедельник фотографии.
"Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть... В той части Москвы, где облака есть, - гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", - сказал Синенков.
Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. В понедельник москвичи заметили природное явление в центре города.