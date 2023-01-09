https://ria.ru/20230109/morozy-1843620658.html
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.01.2023
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд
В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:13
2023-01-09T12:13
2023-01-09T12:13
погода
роман вильфанд
европа
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных... В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады", - сказал Вильфанд. По данным сайта Гидрометцентра, в ближайшую неделю дневная температура в Мадриде ожидается от 12 до 15 градусов тепла, в Париже - от 9 до 12, в Лондоне – от 8 до 14, в Берлине – от 8 до 10.
https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, роман вильфанд, европа
Погода, Роман Вильфанд, Европа
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд
Глава Гидрометцентра Вильфанд: Европу ждет аномально теплая погода, морозы туда не дошли