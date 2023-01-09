https://ria.ru/20230109/morozy-1843620658.html

Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд

Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.01.2023

Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд

В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:13

2023-01-09T12:13

2023-01-09T12:13

погода

роман вильфанд

европа

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных... В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады", - сказал Вильфанд. По данным сайта Гидрометцентра, в ближайшую неделю дневная температура в Мадриде ожидается от 12 до 15 градусов тепла, в Париже - от 9 до 12, в Лондоне – от 8 до 14, в Берлине – от 8 до 10.

https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, роман вильфанд, европа