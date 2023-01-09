Рейтинг@Mail.ru
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/morozy-1843620658.html
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.01.2023
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд
В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:13
2023-01-09T12:13
погода
роман вильфанд
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/16/407171672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa9655f253412c0b6d36186cdde2a9e5.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных... В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады", - сказал Вильфанд. По данным сайта Гидрометцентра, в ближайшую неделю дневная температура в Мадриде ожидается от 12 до 15 градусов тепла, в Париже - от 9 до 12, в Лондоне – от 8 до 14, в Берлине – от 8 до 10.
https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/16/407171672_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_e76bd1f731282792e7538a07a9d1ac11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, роман вильфанд, европа
Погода, Роман Вильфанд, Европа
12:13 09.01.2023
 
Московские морозы не дошли до Европы, заявил Вильфанд

Глава Гидрометцентра Вильфанд: Европу ждет аномально теплая погода, морозы туда не дошли

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе не будет низких температур, которые установились в Центральной России, в ближайшие дни там ожидается аномально теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных... В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады", - сказал Вильфанд.
По данным сайта Гидрометцентра, в ближайшую неделю дневная температура в Мадриде ожидается от 12 до 15 градусов тепла, в Париже - от 9 до 12, в Лондоне – от 8 до 14, в Берлине – от 8 до 10.
Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 08:00
Против США и себя самих. Что ждет Европу в новом году
 
ПогодаРоман ВильфандЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала