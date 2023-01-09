https://ria.ru/20230109/moroz-1843559332.html

В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза

В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза - РИА Новости, 09.01.2023

В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза

В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T03:57

2023-01-09T03:57

2023-01-09T04:45

общество

россия

якутск

верхоянск

оймякон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765901819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccc94a61a85704c7aeeb6a15743c995e.jpg

ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. Полюсы холода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В Якутии это Оймякон и Верхоянск. По информации синоптиков, на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы. На карте метеонаблюдений отмечается, что в Оймяконе в понедельник прогнозируется -59 градусов. "Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", — говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html

россия

якутск

верхоянск

оймякон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, якутск, верхоянск, оймякон