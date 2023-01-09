Рейтинг@Mail.ru
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/moroz-1843559332.html
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза - РИА Новости, 09.01.2023
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:57
2023-01-09T04:45
общество
россия
якутск
верхоянск
оймякон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765901819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccc94a61a85704c7aeeb6a15743c995e.jpg
ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. Полюсы холода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В Якутии это Оймякон и Верхоянск. По информации синоптиков, на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы. На карте метеонаблюдений отмечается, что в Оймяконе в понедельник прогнозируется -59 градусов. "Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", — говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html
россия
якутск
верхоянск
оймякон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765901819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eabe1a734f5e37ddced97b28cee2461e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, якутск, верхоянск, оймякон
Общество, Россия, Якутск, Верхоянск, Оймякон
03:57 09.01.2023 (обновлено: 04:45 09.01.2023)
 
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза

Синоптики зафиксировали почти 60 градусов мороза на полюсе холода в Якутии

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкПарк "Урдэл" на сопке любви в Якутске
Парк Урдэл на сопке любви в Якутске - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Парк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.
Полюсы холода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В Якутии это Оймякон и Верхоянск.
По информации синоптиков, на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы.
На карте метеонаблюдений отмечается, что в Оймяконе в понедельник прогнозируется -59 градусов.
"Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", — говорится в прогнозе.
Женщина, укутанная в шарф - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 06:59
Синоптики спрогнозировали аномальный мороз в трех российских регионах
 
ОбществоРоссияЯкутскВерхоянскОймякон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала