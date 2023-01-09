https://ria.ru/20230109/moroz-1843559332.html
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза - РИА Новости, 09.01.2023
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:57
2023-01-09T03:57
2023-01-09T04:45
общество
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якутск
верхоянск
оймякон
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ЯКУТСК, 9 янв — РИА Новости. В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. Полюсы холода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В Якутии это Оймякон и Верхоянск. По информации синоптиков, на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы. На карте метеонаблюдений отмечается, что в Оймяконе в понедельник прогнозируется -59 градусов. "Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", — говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html
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общество, россия, якутск, верхоянск, оймякон
Общество, Россия, Якутск, Верхоянск, Оймякон
03:57 09.01.2023 (обновлено: 04:45 09.01.2023)
В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
Синоптики зафиксировали почти 60 градусов мороза на полюсе холода в Якутии