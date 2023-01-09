https://ria.ru/20230109/mordoviya-1843586742.html

В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение

В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 09.01.2023

В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение

Занятия отменили в школах Мордовии в понедельник из-за ударивших морозов, обучение будет вестись дистанционно, сообщает министерство образования республики. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:18

2023-01-09T10:18

2023-01-09T10:18

общество

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Занятия отменили в школах Мордовии в понедельник из-за ударивших морозов, обучение будет вестись дистанционно, сообщает министерство образования республики. "Девятого января по решению органов местного самоуправления в связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с 1 по 9 класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах, а также с 1 по 11 класс - в остальных муниципальных районах и сельских школах", - говорится в сообщении. Согласно данным метеорологов Мордовии, утром 9 января в Саранске температура воздуха составила минус 26 градусов, в Больших Березняках – минус 28,4 градуса, в Темникове – минус 27,8 градуса.

https://ria.ru/20221214/orvi-1838651907.html

саранск

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, саранск