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В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 09.01.2023
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В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение
В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 09.01.2023
В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение
Занятия отменили в школах Мордовии в понедельник из-за ударивших морозов, обучение будет вестись дистанционно, сообщает министерство образования республики. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:18
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общество
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Занятия отменили в школах Мордовии в понедельник из-за ударивших морозов, обучение будет вестись дистанционно, сообщает министерство образования республики. "Девятого января по решению органов местного самоуправления в связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с 1 по 9 класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах, а также с 1 по 11 класс - в остальных муниципальных районах и сельских школах", - говорится в сообщении. Согласно данным метеорологов Мордовии, утром 9 января в Саранске температура воздуха составила минус 26 градусов, в Больших Березняках – минус 28,4 градуса, в Темникове – минус 27,8 градуса.
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общество, саранск
Общество, Саранск
10:18 09.01.2023
 
В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение

В Мордовии школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Занятия отменили в школах Мордовии в понедельник из-за ударивших морозов, обучение будет вестись дистанционно, сообщает министерство образования республики.
"Девятого января по решению органов местного самоуправления в связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с 1 по 9 класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах, а также с 1 по 11 класс - в остальных муниципальных районах и сельских школах", - говорится в сообщении.
Согласно данным метеорологов Мордовии, утром 9 января в Саранске температура воздуха составила минус 26 градусов, в Больших Березняках – минус 28,4 градуса, в Темникове – минус 27,8 градуса.
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