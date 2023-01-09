https://ria.ru/20230109/mkkk-1843556249.html
В МККК поступило 50 тысяч запросов на поиск близких на Украине
В МККК поступило 50 тысяч запросов на поиск близких на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
В МККК поступило 50 тысяч запросов на поиск близких на Украине
В Международный комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля поступило около 50 тысяч запросов на поиск близких в связи с конфликтом на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:26
2023-01-09T03:26
2023-01-09T03:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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международный комитет красного креста (мккк)
владимир путин
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ООН, 9 янв – РИА Новости. В Международный комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля поступило около 50 тысяч запросов на поиск близких в связи с конфликтом на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. По его словам, сохранение семейных связей во время конфликтов является одной из главных задач МККК с момента его основания. "И в случае с этим конкретным международным конфликтом мы создали бюро нашего центрального агентства по розыску. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны", - сказал Депре. Как указал официальный представитель, люди, у которых родные или близкие пропали без вести в результате конфликта, могут связаться с МККК. "И тогда мы видим в нашей системе на основе информации, которую мы получаем от сторон конфликта, например, о пленных, о пропавших без вести, есть ли у нас данные о том или ином человеке. Так что это, по сути, система, существовавшая более сотни лет", - отметил Депре. МККК был основан в феврале 1863 года. По словам Депре, с момента создания бюро МККК представлял информацию близким по обе стороны конфликта около 4 тысяч раз. У бюро есть офисы в Москве и Киеве. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html
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в мире, россия, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Владимир Путин
В МККК поступило 50 тысяч запросов на поиск близких на Украине
В МККК поступило около 50 тысяч запросов на поиск близких из-за конфликта на Украине
ООН, 9 янв – РИА Новости. В Международный комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля поступило около 50 тысяч запросов на поиск близких в связи с конфликтом на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.
По его словам, сохранение семейных связей во время конфликтов является одной из главных задач МККК с момента его основания.
"И в случае с этим конкретным международным конфликтом мы создали бюро нашего центрального агентства по розыску. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны", - сказал Депре.
Как указал официальный представитель, люди, у которых родные или близкие пропали без вести в результате конфликта, могут связаться с МККК. "И тогда мы видим в нашей системе на основе информации, которую мы получаем от сторон конфликта, например, о пленных, о пропавших без вести, есть ли у нас данные о том или ином человеке. Так что это, по сути, система, существовавшая более сотни лет", - отметил Депре.
МККК был основан в феврале 1863 года.
"С тех пор как мы создали в начале марта это специальное бюро центрального агентства по розыску, мы получили около 50 тысяч запросов. И у нас есть команда в Женеве
, которая управляет кол-центром, куда могут позвонить родственники людей, чьи близкие пропали без вести. Обычно они получают около 800 звонков в день", - добавил он.
По словам Депре, с момента создания бюро МККК представлял информацию близким по обе стороны конфликта около 4 тысяч раз. У бюро есть офисы в Москве
и Киеве.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.