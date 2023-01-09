https://ria.ru/20230109/mikhalkov-1843685269.html
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 09.01.2023
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:35
2023-01-09T15:35
2023-01-09T17:47
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никита михалков
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москва
новости культуры
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. "Пациент находится в отделении реанимации", — сказали в больнице. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
https://ria.ru/20230106/mikhalkov-1843296605.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита михалков, россия, москва, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Никита Михалков, Россия, Москва, Новости культуры, Здоровье - Общество
15:35 09.01.2023 (обновлено: 17:47 09.01.2023)
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
Никита Михалков, госпитализированный 5 января с гриппом, остается в отделении реанимации