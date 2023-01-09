https://ria.ru/20230109/mikhalkov-1843685269.html

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 09.01.2023

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:35

2023-01-09T15:35

2023-01-09T17:47

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здоровье - общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. "Пациент находится в отделении реанимации", — сказали в больнице. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://ria.ru/20230106/mikhalkov-1843296605.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никита михалков, россия, москва, новости культуры, здоровье - общество