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В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 09.01.2023
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Культура
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В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 09.01.2023
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:35
2023-01-09T17:47
культура
никита михалков
россия
москва
новости культуры
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. "Пациент находится в отделении реанимации", — сказали в больнице. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
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никита михалков, россия, москва, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Никита Михалков, Россия, Москва, Новости культуры, Здоровье - Общество
15:35 09.01.2023 (обновлено: 17:47 09.01.2023)
 
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

Никита Михалков, госпитализированный 5 января с гриппом, остается в отделении реанимации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января.
"Пациент находится в отделении реанимации", — сказали в больнице.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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