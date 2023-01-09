12:27 09.01.2023 (обновлено: 12:44 09.01.2023)
Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: Минск и Москва вышли на новый этап интеграции
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на принципиально новый этап интеграции.
В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ.
"Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было", - подчеркнул Мезенцев.
По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства.
Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.