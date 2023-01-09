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Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.01.2023
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https://ria.ru/20230109/mezentsev-1843626902.html
Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии
Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.01.2023
Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:27
2023-01-09T12:44
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
политика
союзное государство
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на принципиально новый этап интеграции. В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ. "Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства. Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
https://ria.ru/20230109/lukashenko-1843621149.html
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александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, политика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Политика, Союзное государство
12:27 09.01.2023 (обновлено: 12:44 09.01.2023)
 
Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: Минск и Москва вышли на новый этап интеграции

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на принципиально новый этап интеграции.
В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ.
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"Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было", - подчеркнул Мезенцев.
По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства.
Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевПолитика
 
 
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