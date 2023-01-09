https://ria.ru/20230109/mezentsev-1843626902.html

Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии

Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.01.2023

Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:44

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

политика

союзное государство

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на принципиально новый этап интеграции. В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ. "Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства. Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

https://ria.ru/20230109/lukashenko-1843621149.html

https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843254181.html

минск

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, политика