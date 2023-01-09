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Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
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Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт
Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:28
2023-01-09T08:28
общество
татьяна нечаева
headhunter
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. "В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она. Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.
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общество, татьяна нечаева, headhunter
Общество, Татьяна Нечаева, HeadHunter
08:28 09.01.2023
 
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт

Эксперт Нечаева: январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди работают в офисе
Люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она.
Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.
Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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ОбществоТатьяна НечаеваHeadHunter
 
 
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