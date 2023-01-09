https://ria.ru/20230109/mesyatsy-1843571360.html
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт
Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:28
2023-01-09T08:28
2023-01-09T08:28
общество
татьяна нечаева
headhunter
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. "В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она. Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.
https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна нечаева, headhunter
Общество, Татьяна Нечаева, HeadHunter
Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт
Эксперт Нечаева: январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она.
Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.