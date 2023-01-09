https://ria.ru/20230109/mesyatsy-1843571360.html

Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт

Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт - РИА Новости, 09.01.2023

Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год, напомнила эксперт

Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:28

2023-01-09T08:28

2023-01-09T08:28

общество

татьяна нечаева

headhunter

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. "В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она. Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.

https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, татьяна нечаева, headhunter