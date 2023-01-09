https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 09.01.2023
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:46
2023-01-09T15:46
2023-01-09T15:46
мелитополь
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе мероприятий по проверке и патрулированию территории, в центре Мелитополя был обнаружен схрон с боеприпасами. В заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Все обнаруженное будет вывезено и уничтожено на специальном полигоне", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В заброшенном здании в центре Мелитополя нашли схрон с гранатами и машинками для подрыва