Рейтинг@Mail.ru
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 09.01.2023
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:46
2023-01-09T15:46
мелитополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе мероприятий по проверке и патрулированию территории, в центре Мелитополя был обнаружен схрон с боеприпасами. В заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Все обнаруженное будет вывезено и уничтожено на специальном полигоне", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, происшествия
Мелитополь, Происшествия
15:46 09.01.2023
 
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

В заброшенном здании в центре Мелитополя нашли схрон с гранатами и машинками для подрыва

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки, передает корреспондент РИА Новости.
"В ходе мероприятий по проверке и патрулированию территории, в центре Мелитополя был обнаружен схрон с боеприпасами. В заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Все обнаруженное будет вывезено и уничтожено на специальном полигоне", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф на боевых позициях по охране воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 00:12Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
 
МелитопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала