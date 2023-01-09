https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html

В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 09.01.2023

В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:46

2023-01-09T15:46

2023-01-09T15:46

мелитополь

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе мероприятий по проверке и патрулированию территории, в центре Мелитополя был обнаружен схрон с боеприпасами. В заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Все обнаруженное будет вывезено и уничтожено на специальном полигоне", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.

https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html

мелитополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, происшествия