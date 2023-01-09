Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале
Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение
Суэцкий канал. Архивное фото
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth.
Сухогруз сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара. К месту направили буксиры.
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"Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение. Ожидаются лишь незначительные задержки", - говорится в Twitter-аккаунте Leth.
По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно направляется в Китай, в его трюме находится кукуруза из портов на Украине.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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