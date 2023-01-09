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Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023
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Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале
Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023
Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале
Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:49
2023-01-09T11:49
в мире
суэцкий канал
китай
маршалловы острова
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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth. Сухогруз сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара. К месту направили буксиры. "Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение. Ожидаются лишь незначительные задержки", - говорится в Twitter-аккаунте Leth. По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно направляется в Китай, в его трюме находится кукуруза из портов на Украине. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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в мире, суэцкий канал, китай, маршалловы острова
В мире, Суэцкий канал, Китай, Маршалловы острова
11:49 09.01.2023
 
Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале

Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение

© РИА Новости / Надим ЗуауиСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth.
Сухогруз сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара. К месту направили буксиры.
Танкер - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 02:10
В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию
"Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение. Ожидаются лишь незначительные задержки", - говорится в Twitter-аккаунте Leth.
По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно направляется в Китай, в его трюме находится кукуруза из портов на Украине.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Танкер - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 01:41
Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале
 
В миреСуэцкий каналКитайМаршалловы острова
 
 
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