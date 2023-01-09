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Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале

Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023

Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале

Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:49

2023-01-09T11:49

2023-01-09T11:49

в мире

суэцкий канал

китай

маршалловы острова

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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале в понедельник, возобновил движение, сообщает международное морское агентство Leth. Сухогруз сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою судов близ аль-Кантара. К месту направили буксиры. "Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала. Двадцать одно судно, следующее в южном направлении, возобновит движение. Ожидаются лишь незначительные задержки", - говорится в Twitter-аккаунте Leth. По данным СМИ, зарегистрированное на Маршалловых островах судно направляется в Китай, в его трюме находится кукуруза из портов на Украине. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20220901/proisshestviya-1813600294.html

https://ria.ru/20220901/proisshestviya-1813598058.html

суэцкий канал

китай

маршалловы острова

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, суэцкий канал, китай, маршалловы острова