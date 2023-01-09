https://ria.ru/20230109/medpomosch-1843683044.html

В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 09.01.2023

В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:27

2023-01-09T15:27

2023-01-09T15:49

общество

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, по его словам, расширяются возможности медицинской реабилитации."Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230103/medpomosch-1842919932.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, социальный навигатор, здоровье