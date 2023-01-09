15:27 09.01.2023 (обновлено: 15:49 09.01.2023)
В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Мишустин: правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает, в том числе, оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Кроме того, по его словам, расширяются возможности медицинской реабилитации.
"Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены", - подчеркнул премьер.