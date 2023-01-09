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В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 09.01.2023
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В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 09.01.2023
В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:27
2023-01-09T15:49
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
социальный навигатор
здоровье
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, по его словам, расширяются возможности медицинской реабилитации."Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены", - подчеркнул премьер.
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, социальный навигатор, здоровье
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Социальный навигатор, Здоровье
15:27 09.01.2023 (обновлено: 15:49 09.01.2023)
 
В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Мишустин: правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года, увеличится число доступных услуг, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает, в том числе, оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Кроме того, по его словам, расширяются возможности медицинской реабилитации.
"Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены", - подчеркнул премьер.
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 11:52
Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФСоциальный навигаторЗдоровье
 
 
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