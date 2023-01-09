https://ria.ru/20230109/mediki-1843689999.html
Мишустин рассказал о новых специальных выплатах для медиков
Мишустин рассказал о новых специальных выплатах для медиков - РИА Новости, 09.01.2023
Мишустин рассказал о новых специальных выплатах для медиков
Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:51
2023-01-09T15:51
2023-01-09T16:51
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по поручению президента правительство установило с 1 января этого года специальные социальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Среди них — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, дополнительные начисления полагаются в том числе экспертам, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.Мишустин подчеркнул, что размер доплат составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, их получат около 1,1 миллиона специалистов, в том числе в новых российских регионах. На реализацию этой задачи выделили более 152 миллиардов рублей, уточнил он. Премьер-министр также призвал глав регионов и руководителей медицинских организаций обеспечить осуществление выплат без промедлений. По его словам, деньги "должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены".
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
15:51 09.01.2023 (обновлено: 16:51 09.01.2023)
Мишустин рассказал о новых специальных выплатах для медиков
Правительство России установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по поручению президента правительство установило с 1 января этого года специальные социальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Среди них — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, дополнительные начисления полагаются в том числе экспертам, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.
Мишустин подчеркнул, что размер доплат составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, их получат около 1,1 миллиона специалистов, в том числе в новых российских регионах. На реализацию этой задачи выделили более 152 миллиардов рублей, уточнил он.
Премьер-министр также призвал глав регионов и руководителей медицинских организаций обеспечить осуществление выплат без промедлений. По его словам, деньги "должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены".