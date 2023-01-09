https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html

Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства

Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства - РИА Новости, 09.01.2023

Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:13

2023-01-09T12:13

2023-01-09T12:13

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

в мире

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и РФ. В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. "Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)", - цитирует белорусского лидера Sputnik Белоруссия. Лукашенко напомнил, что создание союзного медиахолдинга – это общее решение президентов России и Белоруссии. Причем медиахолдинг должен быть хороший, добротный, мощный, обязательно современный. "В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - подчеркнул президент Белоруссии. В качестве сроков реализации решения Лукашенко обозначил этот год, желательно – первое полугодие. Он подчеркнул, что администрации президентов Белоруссии и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. "Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Дмитрий Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20230108/lukashenko-1843503364.html

https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, в мире