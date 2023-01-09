https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html
Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства
Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства - РИА Новости, 09.01.2023
Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:13
2023-01-09T12:13
2023-01-09T12:13
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и РФ. В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. "Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)", - цитирует белорусского лидера Sputnik Белоруссия. Лукашенко напомнил, что создание союзного медиахолдинга – это общее решение президентов России и Белоруссии. Причем медиахолдинг должен быть хороший, добротный, мощный, обязательно современный. "В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - подчеркнул президент Белоруссии. В качестве сроков реализации решения Лукашенко обозначил этот год, желательно – первое полугодие. Он подчеркнул, что администрации президентов Белоруссии и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. "Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Дмитрий Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230108/lukashenko-1843503364.html
https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, в мире
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства
Президент Белоруссии Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства
МИНСК, 9 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает
на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и РФ.
В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске
встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
"Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)", - цитирует белорусского лидера Sputnik Белоруссия.
Лукашенко напомнил, что создание союзного медиахолдинга – это общее решение президентов России и Белоруссии. Причем медиахолдинг должен быть хороший, добротный, мощный, обязательно современный.
"В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - подчеркнул президент Белоруссии.
В качестве сроков реализации решения Лукашенко обозначил этот год, желательно – первое полугодие.
Он подчеркнул, что администрации президентов Белоруссии и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. "Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Дмитрий Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено", - сказал белорусский лидер.