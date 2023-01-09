16:04 09.01.2023 (обновлено: 16:05 09.01.2023)
Заместители министра культуры исполнили мечты детей
Заместители министра культуры Преподобная и Обрывалин исполнили желания двух детей
Акция "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба Минкультуры.
Ранее в рамках акции "Елка желаний" министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту 9-летней Елизаветы Каспир из Мариуполя Донецкой Народной Республики, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару.
"Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин исполнил новогоднее желание 12-летней жительницы города Клинцы Брянской области Виктории Батуро посетить цирковое представление в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель министра культуры Надежда Преподобная исполнила мечту 12-летнего Тимура Смирнова и подарила ему сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого.
"Тимур, знай, что желания обязательно сбываются, главное – верить и не переставать их загадывать... Когда ты будешь воплощать в жизнь свои проекты, помни, что нет ничего невозможного. И возможно, мы вскоре придем к тебе за автографом, когда ты станешь настоящей телезвездой", - приводит пресс-служба слова Преподобной.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.