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Заместители министра культуры исполнили мечты детей - РИА Новости, 09.01.2023
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Заместители министра культуры исполнили мечты детей
Заместители министра культуры исполнили мечты детей - РИА Новости, 09.01.2023
Заместители министра культуры исполнили мечты детей
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:04
2023-01-09T16:05
сергей обрывалин
ольга любимова
россия
мариуполь
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба Минкультуры. Ранее в рамках акции "Елка желаний" министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту 9-летней Елизаветы Каспир из Мариуполя Донецкой Народной Республики, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару. "Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин исполнил новогоднее желание 12-летней жительницы города Клинцы Брянской области Виктории Батуро посетить цирковое представление в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Кроме того, заместитель министра культуры Надежда Преподобная исполнила мечту 12-летнего Тимура Смирнова и подарила ему сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого. "Тимур, знай, что желания обязательно сбываются, главное – верить и не переставать их загадывать... Когда ты будешь воплощать в жизнь свои проекты, помни, что нет ничего невозможного. И возможно, мы вскоре придем к тебе за автографом, когда ты станешь настоящей телезвездой", - приводит пресс-служба слова Преподобной. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.
https://ria.ru/20230109/mechta-1843604816.html
https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html
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сергей обрывалин, ольга любимова, россия, мариуполь, донецкая народная республика, общество
Сергей Обрывалин, Ольга Любимова, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Общество, Новый год — 2023
16:04 09.01.2023 (обновлено: 16:05 09.01.2023)
 
Заместители министра культуры исполнили мечты детей

Заместители министра культуры Преподобная и Обрывалин исполнили желания двух детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба Минкультуры.
Ранее в рамках акции "Елка желаний" министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту 9-летней Елизаветы Каспир из Мариуполя Донецкой Народной Республики, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару.
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:22Новый год — 2023
Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска
"Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин исполнил новогоднее желание 12-летней жительницы города Клинцы Брянской области Виктории Батуро посетить цирковое представление в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель министра культуры Надежда Преподобная исполнила мечту 12-летнего Тимура Смирнова и подарила ему сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого.
"Тимур, знай, что желания обязательно сбываются, главное – верить и не переставать их загадывать... Когда ты будешь воплощать в жизнь свои проекты, помни, что нет ничего невозможного. И возможно, мы вскоре придем к тебе за автографом, когда ты станешь настоящей телезвездой", - приводит пресс-служба слова Преподобной.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 15:58Новый год — 2023
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний"
 
Новый год — 2023Сергей ОбрывалинОльга ЛюбимоваРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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