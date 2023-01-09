https://ria.ru/20230109/mechty-1843694619.html

Заместители министра культуры исполнили мечты детей

Заместители министра культуры исполнили мечты детей - РИА Новости, 09.01.2023

Заместители министра культуры исполнили мечты детей

Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:04

2023-01-09T16:04

2023-01-09T16:05

сергей обрывалин

ольга любимова

россия

мариуполь

донецкая народная республика

общество

новый год — 2023

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и замминистра Надежда Преподобная исполнили новогодние желания 12-летних Виктории и Тимура в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба Минкультуры. Ранее в рамках акции "Елка желаний" министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту 9-летней Елизаветы Каспир из Мариуполя Донецкой Народной Республики, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару. "Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин исполнил новогоднее желание 12-летней жительницы города Клинцы Брянской области Виктории Батуро посетить цирковое представление в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Кроме того, заместитель министра культуры Надежда Преподобная исполнила мечту 12-летнего Тимура Смирнова и подарила ему сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого. "Тимур, знай, что желания обязательно сбываются, главное – верить и не переставать их загадывать... Когда ты будешь воплощать в жизнь свои проекты, помни, что нет ничего невозможного. И возможно, мы вскоре придем к тебе за автографом, когда ты станешь настоящей телезвездой", - приводит пресс-служба слова Преподобной. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.

https://ria.ru/20230109/mechta-1843604816.html

https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html

россия

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей обрывалин, ольга любимова, россия, мариуполь, донецкая народная республика, общество