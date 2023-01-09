https://ria.ru/20230109/mechta-1843604816.html

Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска

Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска - РИА Новости, 09.01.2023

Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска

Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:22

2023-01-09T11:22

2023-01-09T11:22

новый год — 2023

общество

алексей криворучко

челябинск

россия

миг-31

су-24

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту 3-летнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой - в зоне проведения специальной военной операции. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов", - сказали в ведомстве. В музее авиационного вуза мальчик побывал в кабинах фронтового бомбардировщика Су-24 и истребителя-перехватчика МиГ-31. На память о посещении музея челябинские курсанты подарили Диме модель самолета МиГ-31, которую собрали своими руками.

https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html

https://ria.ru/20230107/zhelanie-1843347869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алексей криворучко, челябинск, россия, миг-31, су-24