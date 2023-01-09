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Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска - РИА Новости, 09.01.2023
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Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска
Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска - РИА Новости, 09.01.2023
Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска
Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:22
2023-01-09T11:22
новый год — 2023
общество
алексей криворучко
челябинск
россия
миг-31
су-24
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска, сообщило Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту 3-летнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой - в зоне проведения специальной военной операции. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов", - сказали в ведомстве. В музее авиационного вуза мальчик побывал в кабинах фронтового бомбардировщика Су-24 и истребителя-перехватчика МиГ-31. На память о посещении музея челябинские курсанты подарили Диме модель самолета МиГ-31, которую собрали своими руками.
https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html
https://ria.ru/20230107/zhelanie-1843347869.html
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общество, алексей криворучко, челябинск, россия, миг-31, су-24
Новый год — 2023, Общество, Алексей Криворучко, Челябинск, Россия, МиГ-31, Су-24
11:22 09.01.2023
 
Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Челябинска

Замминистра обороны Криворучко подарил мальчику из Челябинска детский электромобиль

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска, сообщило Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту 3-летнего Дмитрия, папа которого сейчас находится на передовой - в зоне проведения специальной военной операции. Мальчику подарили детский электромобиль и устроили экскурсию в Челябинском высшем военном авиационном краснознамённом училище штурманов", - сказали в ведомстве.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 15:58Новый год — 2023
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний"
В музее авиационного вуза мальчик побывал в кабинах фронтового бомбардировщика Су-24 и истребителя-перехватчика МиГ-31.
На память о посещении музея челябинские курсанты подарили Диме модель самолета МиГ-31, которую собрали своими руками.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 10:18
Глава Минприроды исполнил мечту мальчика погладить пингвина
 
Новый год — 2023ОбществоАлексей КриворучкоЧелябинскРоссияМиГ-31Су-24
 
 
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