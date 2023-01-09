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В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов - РИА Новости, 09.01.2023
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В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов
В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов - РИА Новости, 09.01.2023
В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:40
2023-01-09T16:40
в мире
руслан стефанчук
алексей гончаренко
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
европейская солидарность
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от общественности, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий. Он отметил, что депутатов от бывшей "Оппозиционной платформы" не планируют выгонять из Верховной рады, "придумывая отговорки". В тексте новой петиции отмечается, что "представители ОПЗЖ являются адептами русского мира, которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. "С 2014 года ... активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля.... Мы вместе с общественностью просим президента обратиться в Верховную Раду по поводу немедленного рассмотрения законопроектов и постановления", – говорится в петиции. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
https://ria.ru/20221220/akkreditatsiya-1839950288.html
https://ria.ru/20230109/evrointegratsiya-1843586582.html
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в мире, руслан стефанчук, алексей гончаренко, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность
В мире, Руслан Стефанчук, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность
16:40 09.01.2023
 
В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов

В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить всех депутатов от партии ОПЗЖ мандатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от общественности, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).
Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий.
"Появилась еще одна петиция к Зеленскому, где его просят избавить мандатов нардепов от ОПЗЖ. Президента призывают обратиться в Верховную Раду, чтобы она как можно скорее рассмотрела в том числе и мое постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что депутатов от бывшей "Оппозиционной платформы" не планируют выгонять из Верховной рады, "придумывая отговорки".
В тексте новой петиции отмечается, что "представители ОПЗЖ являются адептами русского мира, которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. "С 2014 года ... активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля.... Мы вместе с общественностью просим президента обратиться в Верховную Раду по поводу немедленного рассмотрения законопроектов и постановления", – говорится в петиции.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
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В миреРуслан СтефанчукАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарность
 
 
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