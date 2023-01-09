https://ria.ru/20230109/mandaty-1843709372.html

В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов

В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов - РИА Новости, 09.01.2023

В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:40

2023-01-09T16:40

2023-01-09T16:40

в мире

руслан стефанчук

алексей гончаренко

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

европейская солидарность

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от общественности, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий. Он отметил, что депутатов от бывшей "Оппозиционной платформы" не планируют выгонять из Верховной рады, "придумывая отговорки". В тексте новой петиции отмечается, что "представители ОПЗЖ являются адептами русского мира, которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. "С 2014 года ... активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля.... Мы вместе с общественностью просим президента обратиться в Верховную Раду по поводу немедленного рассмотрения законопроектов и постановления", – говорится в петиции. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.

https://ria.ru/20221220/akkreditatsiya-1839950288.html

https://ria.ru/20230109/evrointegratsiya-1843586582.html

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в мире, руслан стефанчук, алексей гончаренко, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность