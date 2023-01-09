В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов
В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить всех депутатов от партии ОПЗЖ мандатов
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что появилась новая петиция к Владимиру Зеленскому от общественности, призывающая его ускорить процесс лишения депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ).
Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий.
"Появилась еще одна петиция к Зеленскому, где его просят избавить мандатов нардепов от ОПЗЖ. Президента призывают обратиться в Верховную Раду, чтобы она как можно скорее рассмотрела в том числе и мое постановление", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что депутатов от бывшей "Оппозиционной платформы" не планируют выгонять из Верховной рады, "придумывая отговорки".
В тексте новой петиции отмечается, что "представители ОПЗЖ являются адептами русского мира, которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. "С 2014 года ... активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля.... Мы вместе с общественностью просим президента обратиться в Верховную Раду по поводу немедленного рассмотрения законопроектов и постановления", – говорится в петиции.
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Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.