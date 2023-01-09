Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии оштрафовали "дочку" "Лукойла" из-за отсутствия биотоплива - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html
В Финляндии оштрафовали "дочку" "Лукойла" из-за отсутствия биотоплива
В Финляндии оштрафовали "дочку" "Лукойла" из-за отсутствия биотоплива - РИА Новости, 09.01.2023
В Финляндии оштрафовали "дочку" "Лукойла" из-за отсутствия биотоплива
Энергетическое агентство Финляндии наложило штраф на компанию Teboil ("дочка" российского "Лукойла") за неисполнение обязательств по распределению... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:30
2023-01-09T19:30
экономика
финляндия
россия
лукойл
в мире
нефть
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797329256_0:207:3210:2013_1920x0_80_0_0_89009ee7011221e54d3f2e4b066510a0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Энергетическое агентство Финляндии наложило штраф на компанию Teboil ("дочка" российского "Лукойла") за неисполнение обязательств по распределению возобновляемого топлива в 2021 году, сообщает ведомство. Действующий в Финляндии Закон об обязательстве распределения предусматривает содействие использованию устойчивого возобновляемого топлива для замены бензина, дизельного топлива и природного газа на транспорте. "Энергетическое агентство 21 декабря 2022 года вынесло решение в отношении компании Oy Teboil Ab о наложении штрафа за невыполнение дополнительного обязательства в соответствии с Законом об обязательствах по распределению (446/2007). Решение касается 2021 года, когда доля возобновляемых видов топлива во всем распределяемом транспортном топливе должна была составлять не менее 18%", - сообщает агентство. Размер штрафа составил в общей сложности 32 тысячи евро. Агентство отдельно подчеркивает, что не имеет свободы действий при определении размера штрафа. По состоянию на июль 2021 года доля Oy Teboil Ab на рынке нефтепродуктов Финляндии, по ее собственной оценке, составляла 29%. Дочернее предприятие Oy Teboil Ab по состоянию на июль 2021 года управляло в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища. Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 год составили 347 миллионов долларов. С февраля 2022 года в знак протеста против действий России на Украине в Финляндии не прекращается кампания по отказу от российских услуг и товаров. Teboil потерял контракты с многими государственными и частными организациями Финляндии, среди них полиция, почта, муниципалитеты и другие организации, многие франчайзи отказались представлять бренд, принадлежащий российской компании.
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843756904.html
https://ria.ru/20221216/tseny-1839104024.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797329256_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_2f0821f4928b3462b075eb90e86df10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, россия, лукойл, в мире, нефть, топливо
Экономика, Финляндия, Россия, ЛУКОЙЛ, В мире, Нефть, Топливо
19:30 09.01.2023
 
В Финляндии оштрафовали "дочку" "Лукойла" из-за отсутствия биотоплива

В Финляндии оштрафовали дочернюю компанию "Лукойла" Teboil из-за отсутствия биотоплива

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВывески автозаправочной станции Teboil
Вывески автозаправочной станции Teboil - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывески автозаправочной станции Teboil. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Энергетическое агентство Финляндии наложило штраф на компанию Teboil ("дочка" российского "Лукойла") за неисполнение обязательств по распределению возобновляемого топлива в 2021 году, сообщает ведомство.
Действующий в Финляндии Закон об обязательстве распределения предусматривает содействие использованию устойчивого возобновляемого топлива для замены бензина, дизельного топлива и природного газа на транспорте.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 19:26
"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии
"Энергетическое агентство 21 декабря 2022 года вынесло решение в отношении компании Oy Teboil Ab о наложении штрафа за невыполнение дополнительного обязательства в соответствии с Законом об обязательствах по распределению (446/2007). Решение касается 2021 года, когда доля возобновляемых видов топлива во всем распределяемом транспортном топливе должна была составлять не менее 18%", - сообщает агентство.
Размер штрафа составил в общей сложности 32 тысячи евро. Агентство отдельно подчеркивает, что не имеет свободы действий при определении размера штрафа.
По состоянию на июль 2021 года доля Oy Teboil Ab на рынке нефтепродуктов Финляндии, по ее собственной оценке, составляла 29%. Дочернее предприятие Oy Teboil Ab по состоянию на июль 2021 года управляло в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища. Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 год составили 347 миллионов долларов.
С февраля 2022 года в знак протеста против действий России на Украине в Финляндии не прекращается кампания по отказу от российских услуг и товаров. Teboil потерял контракты с многими государственными и частными организациями Финляндии, среди них полиция, почта, муниципалитеты и другие организации, многие франчайзи отказались представлять бренд, принадлежащий российской компании.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 12:11
ФАС оштрафовала "дочку" "Лукойла" в Перми за завышение цен на бензин
 
ЭкономикаФинляндияРоссияЛУКОЙЛВ миреНефтьТопливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала