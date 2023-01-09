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"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии - РИА Новости, 09.01.2023
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"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии
"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии - РИА Новости, 09.01.2023
"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии
"Лукойл" заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:26
2023-01-09T19:54
экономика
италия
лукойл
в мире
нефть
сицилия
urals
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Лукойл" заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, сообщила российская компания."Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L… Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - говорится в пресс-релизе компании.Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.Российская компания отмечает, что для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами. Он обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый собственник, как уточняет "Лукойл", обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии.G.O.I. Energy – энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет партнёрство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html
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экономика, италия, лукойл, в мире, нефть, сицилия, urals
Экономика, Италия, ЛУКОЙЛ, В мире, Нефть, Сицилия, Urals
19:26 09.01.2023 (обновлено: 19:54 09.01.2023)
 
"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии

"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Лукойл" заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, сообщила российская компания.
"Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L… Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - говорится в пресс-релизе компании.
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Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.
Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.
Российская компания отмечает, что для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами. Он обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый собственник, как уточняет "Лукойл", обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии.
G.O.I. Energy – энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет партнёрство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.
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