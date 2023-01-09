https://ria.ru/20230109/lukashenko-1843621149.html
Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ
Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ - РИА Новости, 09.01.2023
Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства с РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:14
2023-01-09T12:14
2023-01-09T12:44
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства с РФ. В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. "Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - цитирует белорусского лидера агентство Белта. Лукашенко подчеркнул необходимость актуализировать повестку дня Союзного государства и наметить планы на будущее. С этой целью он предложил созвать в очном формате высшие органы СГ. "Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221228/soyuz-1841877346.html
https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Союзное государство
12:14 09.01.2023 (обновлено: 12:44 09.01.2023)
Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ
Глава Белоруссии Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
МИНСК, 9 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил
увеличить финансирование программ Союзного государства с РФ.
В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске
встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
"Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - цитирует белорусского лидера агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул необходимость актуализировать повестку дня Союзного государства и наметить планы на будущее. С этой целью он предложил созвать в очном формате высшие органы СГ.
"Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал Лукашенко.