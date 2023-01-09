https://ria.ru/20230109/lukashenko-1843621149.html

Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ

Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ - РИА Новости, 09.01.2023

Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства с РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:14

2023-01-09T12:14

2023-01-09T12:44

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александр лукашенко

белоруссия

россия

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союзное государство

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства с РФ. В понедельник глава белорусского государства проводит в Минске встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. "Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - цитирует белорусского лидера агентство Белта. Лукашенко подчеркнул необходимость актуализировать повестку дня Союзного государства и наметить планы на будущее. С этой целью он предложил созвать в очном формате высшие органы СГ. "Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221228/soyuz-1841877346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск