Лолита объяснила наличие двойного гражданства

"Теперь мне нельзя на судах Украины колыхаться, даже не военных. Воздушным судам со мной нельзя приземляться десять лет. Мне нельзя приватизировать земельные участки. Еще было что-то смешное, из чего я заключила, что все в этом списке имеют отношение к "Газпрому". Потому что мы не имеем права на долю в недрах", – заключила знаменитость.