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Лолита объяснила наличие двойного гражданства - РИА Новости, 09.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230109/lolita-1843599287.html
Лолита объяснила наличие двойного гражданства
Лолита объяснила наличие двойного гражданства - РИА Новости, 09.01.2023
Лолита объяснила наличие двойного гражданства
Лолита объяснила наличие израильского гражданства после включения в санкционный список Украины. По словам артистки, она получила второй паспорт благодаря отцу. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:22
2023-01-09T11:22
шоубиз
лолита милявская
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лолита объяснила наличие израильского гражданства после включения в санкционный список Украины. По словам артистки, она получила второй паспорт благодаря отцу. Кроме того, она сообщила, что никогда не была гражданкой Украины. Также она раскрыла подробности санкций. Пользователи Сети поддержали Лолиту. Ранее Филипп Киркоров жестко отреагировал на попадание в санкционный список Украины. Он раскритиковал Владимира Зеленского и назвал его "зайкой".
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лолита милявская, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Лолита Милявская, Знаменитости, Шоу-бизнес
11:22 09.01.2023
 
Лолита объяснила наличие двойного гражданства

Лолита объяснила наличие израильского гражданства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лолита объяснила наличие израильского гражданства после включения в санкционный список Украины. По словам артистки, она получила второй паспорт благодаря отцу.

"Приятель прислал список всех, кому что-то запретили на Украине. Нашла там себя. Выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Гражданка Израиля, потому что Украина моего папу в 74-м году выдворила в Израиль. И мне по месту захоронения моего папы выдали второе гражданство", – призналась исполнительница в своей соцсети.

Кроме того, она сообщила, что никогда не была гражданкой Украины.
"Гражданка Украины. Не подтверждаю, никогда не была. Была гражданкой СССР", – заявила певица.
Также она раскрыла подробности санкций.

"Теперь мне нельзя на судах Украины колыхаться, даже не военных. Воздушным судам со мной нельзя приземляться десять лет. Мне нельзя приватизировать земельные участки. Еще было что-то смешное, из чего я заключила, что все в этом списке имеют отношение к "Газпрому". Потому что мы не имеем права на долю в недрах", – заключила знаменитость.

Пользователи Сети поддержали Лолиту.

"Лола всегда будет наша, и мы никому ее не отдадим!", "Деликатно и с юмором, спокойно всех задвинула! Респект!", "Вам оказали некую честь. Значит, вас боятся", "Как всегда прекрасна! Обожаю!" – написали поклонники звезды.

Ранее Филипп Киркоров жестко отреагировал на попадание в санкционный список Украины. Он раскритиковал Владимира Зеленского и назвал его "зайкой".
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