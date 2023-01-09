https://ria.ru/20230109/lnr-1843750521.html

Москалькова встретилась с воссоединенными семьями из ЛНР

Москалькова встретилась с воссоединенными семьями из ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023

Москалькова встретилась с воссоединенными семьями из ЛНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:54

2023-01-09T18:54

2023-01-09T19:31

татьяна москалькова

австрия

россия

турция

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. "Сегодня у нас счастливый день, когда наши дети – Настя и Толя – вернулись из Австрии к своим луганским мамам – Наталье и Елене. Несколько месяцев назад мамы обратились ко мне, что их детей без их разрешения вывезли в западные государства", - сообщила Москалькова журналистам. По данным аппарата уполномоченного, 17-летняя Анастасия и 16-летний Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. "Когда к нам обратились мамы, что они ищут своих детей и хотят вернуть себе, мы вместе с МИДом, с нашими посольствами, спецслужбами искали пути воссоединения детей со своими семьями. Сегодня этот счастливый день случился", - сказала Москалькова и добавила, что гордится ребятами, для которых ценность семьи, родины превыше всего. По ее словам, детям предлагали остаться в Австрии, но они отказались. Кроме того, она отметила, что юридически оформить вывоз детей было очень сложно. "Нужно было понять, как посольство оформит документы, связанные с вывозом детей, кто их будет сопровождать. Из Австрии нужно было переместить, поскольку у нас нет прямого сообщения, в Турцию, и из Турции дети прилетели сюда. Вот эти юридические процедуры заняли долгое время", - рассказала Москалькова.Омбудсмен добавила, что продолжается работа по другим обращениям, связанным с воссоединением семей с детьми, которых украинская сторона вывозила из Донбасса в западные страны без согласия родителей."Речь не идет о сотнях (детей - ред.), хотя ребята говорят, что многих вывезли за рубеж в том числе без согласия родителей. Мамы рассказывали, что им поступил звонок, когда вывозили детей, о том, что их вывозят, и прозвучал вопрос: "Вы не возражаете?" И мамы совершенно четко и категорично сказали, что они возражают, против насильственного вывоза детей и разлучения с семьей", - рассказала Москалькова.

https://ria.ru/20230108/plennye-1843506343.html

https://ria.ru/20230109/moskalkova-1843730287.html

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татьяна москалькова, австрия, россия, турция