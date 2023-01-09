https://ria.ru/20230109/lichnost-1841285831.html

"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"

"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 09.01.2023

"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"

Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя?

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:16

страхи

наталья лосева

психология

отношения

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"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы" Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя? audio/mpeg

"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы" Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя? audio/mpeg

Историю героини Марии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, отношения, аудио