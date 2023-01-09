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"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"
"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 09.01.2023
"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"
Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя?
2023-01-09T12:00
2023-01-09T12:00
2023-01-09T12:16
страхи
наталья лосева
психология
отношения
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"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"
Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя?
audio/mpeg
"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"
Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя?
audio/mpeg
Историю героини Марии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, отношения, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, отношения
12:00 09.01.2023 (обновлено: 12:16 09.01.2023)
"Потеря личности" в первых отношениях. "Страхи/Детские травмы"
Мария встретила первую любовь в 17 лет. Он стал не только парнем, но и главным авторитетом: девушка ориентируется на мнение возлюбленного во всем — при выборе работы, хобби и даже своего окружения. Мария идеализировала молодого человека настолько, что потеряла свое "я". В голове постоянно звучит: "а что скажет он?" Как поставить во главу угла себя?