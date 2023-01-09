Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2
Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesНемецкий военный танк Leopard II
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Немецкий военный танк Leopard II. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье заявил, что не исключает возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.