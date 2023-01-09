https://ria.ru/20230109/leopard-1843733561.html

Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2

Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023

Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2

Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:54

2023-01-09T17:54

2023-01-09T17:54

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье заявил, что не исключает возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230109/postavki-1843729232.html

https://ria.ru/20230109/kuleba-1843705073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, украина