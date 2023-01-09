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Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/leopard-1843733561.html
Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2
Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023
Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2
Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:54
2023-01-09T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье заявил, что не исключает возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230109/postavki-1843729232.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
17:54 09.01.2023
 
Германия заявила, что не намерена поставлять Украине танки Leopard 2

Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesНемецкий военный танк Leopard II
Немецкий военный танк Leopard II - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Немецкий военный танк Leopard II. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 17:43Специальная военная операция на Украине
В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье заявил, что не исключает возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 16:33
Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад
 
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