https://ria.ru/20230109/leopard-1843609653.html
Варшава готова отдать Киеву лишь несколько танков Leopard, заявили в Польше
Варшава готова отдать Киеву лишь несколько танков Leopard, заявили в Польше - РИА Новости, 09.01.2023
Варшава готова отдать Киеву лишь несколько танков Leopard, заявили в Польше
Киев сможет получить от Варшавы лишь символическое количество танков Leopard, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:33
2023-01-09T11:33
2023-01-09T12:34
польша
украина
в мире
leopard 2
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ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Киев сможет получить от Варшавы лишь символическое количество танков Leopard, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet.Он пояснил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в "коалиции стран", которые обладают этими боевыми машинами."Речи не идет, это абсолютная дезинформация, о передаче всех Leopard или большого числа Leopard, а (говорится. — Прим. ред.) о символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран", — сказал Кумох. Он отметил, что если Польша и передаст Украине такие танки, то их количество нельзя будет измерять десятками или сотнями, "это абсурд"."Украина заинтересована в том, чтобы группа стран Запада передала им определенное ограниченное число этого типа танков. У Польши они есть, Польша может стать частью коалиции, но сама, в одиночку, ничего делать не будет", — заключил Кумох.О том, что Польша решила поставить Киеву танки Leopard 2, написало издание The Wall Street Journal.На вооружении польской армии сейчас стоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5. Весной Варшава поставила Киеву несколько сотен Т-72. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". На Смоленской площади подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становятся законной целью для России.
https://ria.ru/20230109/polsha-1843609032.html
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польша, украина, в мире, leopard 2
Польша, Украина, В мире, Leopard 2
11:33 09.01.2023 (обновлено: 12:34 09.01.2023)
Варшава готова отдать Киеву лишь несколько танков Leopard, заявили в Польше
Канцелярия президента: Украина может получить от Польши символическое число танков Leopard
ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости.
Киев сможет получить от Варшавы лишь символическое количество танков Leopard, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet
.
Он пояснил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в "коалиции стран", которые обладают этими боевыми машинами.
"Речи не идет, это абсолютная дезинформация, о передаче всех Leopard или большого числа Leopard, а (говорится. — Прим. ред.) о символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран", — сказал Кумох.
Он отметил, что если Польша и передаст Украине такие танки, то их количество нельзя будет измерять десятками или сотнями, "это абсурд".
"Украина заинтересована в том, чтобы группа стран Запада передала им определенное ограниченное число этого типа танков. У Польши они есть, Польша может стать частью коалиции, но сама, в одиночку, ничего делать не будет", — заключил Кумох.
О том, что Польша решила поставить Киеву
танки Leopard 2, написало издание The Wall Street Journal.
На вооружении польской армии сейчас стоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5. Весной Варшава поставила Киеву несколько сотен Т-72.
Россия
направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков
, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". На Смоленской площади подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становятся законной целью для России.