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В Японии за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 09.01.2023
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В Японии за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа
В Японии за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 09.01.2023
В Японии за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа
Около 930 тысяч кур в понедельник забьют в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:09
2023-01-09T12:09
япония
ибараки
в мире
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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Около 930 тысяч кур в понедельник забьют в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Накануне было выявлено большое количество мертвых птиц, последующий генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Это уже 56-й случай в стране с начала осенне-зимнего сезона. Согласно данным газеты "Иомиури", которая также ссылается на министерство сельского хозяйства, был побит антирекорд 2020 года, когда за сезон в стране пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц из-за птичьего гриппа: за текущий сезон, который еще не закончился, уже уничтожено почти 10 миллионов кур – 9,98 миллиона. В понедельник в минсельхозе в связи с критической ситуацией создан экстренный штаб. "Согласно данным специалистов, концентрация вируса в окружающей среде крайне высокая. Необходимо, чтобы все отдавали себе отчет в критичности ситуации и действовали сплоченно на уровне государства и префектур", - сказал присутствовавший на заседании министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура. Кроме того, решено в случае необходимости оказать помощь хозяйствам для борьбы с попаданием на птицефермы диких животных – разносчиков инфекций, а также в дезинфекции ферм. В ставшем рекордным сезоне 2020 года было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии. В текущем сезоне – 56 случаев в 23 префектурах.
https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830358737.html
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япония, ибараки, в мире
Япония, Ибараки, В мире
12:09 09.01.2023
 
В Японии за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа

В японской префектуре Ибараки за день забьют 930 тысяч кур из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в медиабанкМолодые курицы
Молодые курицы - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы. Архивное фото
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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Около 930 тысяч кур в понедельник забьют в японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
Накануне было выявлено большое количество мертвых птиц, последующий генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Это уже 56-й случай в стране с начала осенне-зимнего сезона.
Согласно данным газеты "Иомиури", которая также ссылается на министерство сельского хозяйства, был побит антирекорд 2020 года, когда за сезон в стране пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц из-за птичьего гриппа: за текущий сезон, который еще не закончился, уже уничтожено почти 10 миллионов кур – 9,98 миллиона.
В понедельник в минсельхозе в связи с критической ситуацией создан экстренный штаб.
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"Согласно данным специалистов, концентрация вируса в окружающей среде крайне высокая. Необходимо, чтобы все отдавали себе отчет в критичности ситуации и действовали сплоченно на уровне государства и префектур", - сказал присутствовавший на заседании министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура.
Кроме того, решено в случае необходимости оказать помощь хозяйствам для борьбы с попаданием на птицефермы диких животных – разносчиков инфекций, а также в дезинфекции ферм.
В ставшем рекордным сезоне 2020 года было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии. В текущем сезоне – 56 случаев в 23 префектурах.
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