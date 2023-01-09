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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля - РИА Новости, 09.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля

Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:39

2023-01-09T19:39

2023-01-09T19:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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юань

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро - на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня - 22 копейки, до 10,22 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань