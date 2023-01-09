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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля - РИА Новости, 09.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:39
2023-01-09T19:39
2023-01-09T19:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
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юань
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,99 рубля, 74,44 рубля и 10,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,13 рубля, до 69,99 рубля, евро - на 1,72 рубля, до 74,44 рубля, юаня - 22 копейки, до 10,22 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань
19:39 09.01.2023 (обновлено: 19:41 09.01.2023)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,99 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 9 января упал до 69,99 рубля, юаня — до 10,22