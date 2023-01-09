https://ria.ru/20230109/krym-1843599116.html

В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове

В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове - РИА Новости, 09.01.2023

В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:04

2023-01-09T11:04

2023-01-09T11:04

олег крючков

михаил подоляк

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россия

оон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить полуостров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия уже "готова бежать" из Крыма. "Подоляк, который ничего в жизни не сделал хорошего для своей страны, может нести только ахинею. Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, нынешней киевской власти на фоне проблем в стране с электричеством, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, нужны информационные псевдопобеды. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843506110.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег крючков, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, киев, россия, оон, общество