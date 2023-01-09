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В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове - РИА Новости, 09.01.2023
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В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове
В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове - РИА Новости, 09.01.2023
В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:04
2023-01-09T11:04
олег крючков
михаил подоляк
владимир зеленский
украина
киев
россия
оон
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить полуостров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия уже "готова бежать" из Крыма. "Подоляк, который ничего в жизни не сделал хорошего для своей страны, может нести только ахинею. Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, нынешней киевской власти на фоне проблем в стране с электричеством, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, нужны информационные псевдопобеды. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843506110.html
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олег крючков, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, киев, россия, оон, общество
Олег Крючков, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, ООН, Общество
11:04 09.01.2023
 
В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове

В Крыму назвали заявление Киева о якобы готовности России оставить полуостров ахинеей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить полуостров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия уже "готова бежать" из Крыма.
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 10:45
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
"Подоляк, который ничего в жизни не сделал хорошего для своей страны, может нести только ахинею. Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, нынешней киевской власти на фоне проблем в стране с электричеством, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, нужны информационные псевдопобеды.
"Поэтому Подоляк и пытается рассказать, как они будут освобождать Крым. Ну что ж, посмотрим", - почеркнул Крючков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 17:09В мире
В Крыму допустили смещение границ зоны СВО на запад
 
Олег КрючковМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийУкраинаКиевРоссияООНОбщество
 
 
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