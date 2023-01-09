В Крыму ответили на заявления представителей Киева о полуострове
В Крыму назвали заявление Киева о якобы готовности России оставить полуостров ахинеей
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить полуостров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия уже "готова бежать" из Крыма.
"Подоляк, который ничего в жизни не сделал хорошего для своей страны, может нести только ахинею. Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, нынешней киевской власти на фоне проблем в стране с электричеством, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, нужны информационные псевдопобеды.
"Поэтому Подоляк и пытается рассказать, как они будут освобождать Крым. Ну что ж, посмотрим", - почеркнул Крючков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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