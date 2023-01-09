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Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/krab-1843669895.html
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:43
2023-01-09T14:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую артиллерийскую систему М777 в ДНР и Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:43 09.01.2023
 
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы "Акация" ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в ДНР
Танк Т-72 в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танк Т-72 в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую артиллерийскую систему М777 в ДНР и Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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