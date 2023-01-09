https://ria.ru/20230109/krab-1843669895.html
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:43
2023-01-09T14:43
2023-01-09T14:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:120:2975:1793_1920x0_80_0_0_b5eb483161410c5194e6dd3eab63a461.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую артиллерийскую систему М777 в ДНР и Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60d580458b9d8ee0b155e466e5ecb8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы "Акация" ВСУ