https://ria.ru/20230109/krab-1843669895.html

Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ

Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023

Российские военные уничтожили две польские САУ Krab ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:43

2023-01-09T14:43

2023-01-09T14:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация" и американскую артиллерийскую систему М777 в ДНР и Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)