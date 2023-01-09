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Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал - РИА Новости, 09.01.2023
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https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html
Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал
Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал - РИА Новости, 09.01.2023
Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал
Пик заболеваемости COVID в Пекине миновал, власти усилят наблюдение за эпидемиологической ситуацией, чтобы предотвратить появление новых вариантов вируса,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:58
2023-01-09T18:58
распространение коронавируса
в мире
китай
здоровье - общество
пекин
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID в Пекине миновал, власти усилят наблюдение за эпидемиологической ситуацией, чтобы предотвратить появление новых вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности мэра Пекина Инь Юн в интервью Центральному телевидению Китая. "Эпидемия в Пекине прошла период пика, можно сказать, появились новые возможности для выработки коллективного иммунитета", - сказал Инь Юн. По его словам, на следующем этапе необходимо создать систему мониторинга и раннего предупреждения эпидемии, усилить контроль и предотвращение появления новых вариантов вируса, чтобы их появление "не ударило по общественному производству и жизни, которые уже вернулись в нормальное русло". Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. В декабре 2022 года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Отмена ограничительных мер повлекла за собой всплеск заболеваемости в стране.
https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html
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в мире, китай, здоровье - общество, пекин, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Китай, Здоровье - Общество, Пекин, Коронавирус COVID-19
18:58 09.01.2023
 
Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал

И.о. мэра Пекина Инь Юн: Пик заболеваемости COVID-19 в столице Китая миновал

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID в Пекине миновал, власти усилят наблюдение за эпидемиологической ситуацией, чтобы предотвратить появление новых вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности мэра Пекина Инь Юн в интервью Центральному телевидению Китая.
"Эпидемия в Пекине прошла период пика, можно сказать, появились новые возможности для выработки коллективного иммунитета", - сказал Инь Юн.
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По его словам, на следующем этапе необходимо создать систему мониторинга и раннего предупреждения эпидемии, усилить контроль и предотвращение появления новых вариантов вируса, чтобы их появление "не ударило по общественному производству и жизни, которые уже вернулись в нормальное русло".
Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. В декабре 2022 года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Отмена ограничительных мер повлекла за собой всплеск заболеваемости в стране.
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