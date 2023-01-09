https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html

Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал

Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал - РИА Новости, 09.01.2023

Пик заболеваемости COVID-19 в Пекине миновал

Пик заболеваемости COVID в Пекине миновал, власти усилят наблюдение за эпидемиологической ситуацией, чтобы предотвратить появление новых вариантов вируса,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:58

2023-01-09T18:58

2023-01-09T18:58

распространение коронавируса

в мире

китай

здоровье - общество

пекин

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Пик заболеваемости COVID в Пекине миновал, власти усилят наблюдение за эпидемиологической ситуацией, чтобы предотвратить появление новых вариантов вируса, заявил исполняющий обязанности мэра Пекина Инь Юн в интервью Центральному телевидению Китая. "Эпидемия в Пекине прошла период пика, можно сказать, появились новые возможности для выработки коллективного иммунитета", - сказал Инь Юн. По его словам, на следующем этапе необходимо создать систему мониторинга и раннего предупреждения эпидемии, усилить контроль и предотвращение появления новых вариантов вируса, чтобы их появление "не ударило по общественному производству и жизни, которые уже вернулись в нормальное русло". Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. В декабре 2022 года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Отмена ограничительных мер повлекла за собой всплеск заболеваемости в стране.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html

https://ria.ru/20230109/zapad-1843510945.html

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в мире, китай, здоровье - общество, пекин, коронавирус covid-19